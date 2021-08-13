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«Сын Ален Делона»: 52-летняя Бледанс в бикини соблазнила молодого красавца на яхте

Снимком актриса поделилась в своем Instagram.

«Сын Ален Делона»: 52-летняя Бледанс в бикини соблазнила молодого красавца на яхте
Эвелина Бледанс. Фото: Global Look Press

В последнее время Эвелина Бледанс заинтриговала своих фанатов тем, что стала появляться в обществе певца Шуры. Звезды весело проводили время в отеле на юге России. Снимками актриса делилась в своем Instagram. Подписчики даже предположили, что у них роман, хотя Эвелина опровергла эти домыслы. Теперь же Бледанс решила вновь заинтриговать пользователей Сети. Она поделилась снимком, на котором позировала в бикини на яхте рядом с молодым красавцем.

«Сын Ален Делона», — именно такой хэштег добавила Бледанс к публикации.

Фанаты отреагировали на публикацию.

«Вот так должна выглядеть женщина! Какой приятный молодой человек рядом с Вами! Молодец! Огонь», — писали пользователи Сети.

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