«Нашумели летние дожди»: Бледанс в бикини поделилась провокационными кадрами с Шурой

Эвелина Бледанс отдыхает на юге России. Компанию ей составил певец Шура. Артистка уже показывала с ним совместные фото на балконе отеля в Ялте, а позже объяснила, что они просто друзья. Но переубедить пользователей Сети довольно сложно. К тому же, когда на обозрении такие провокационные кадры. На этот раз Эвелина опубликовала фото, на которых позировала в бикини в объятиях Шуры.

«Ох и нашумели… летние дожди… И разлетелись, кто в Москву, кто в Африку», — написала Бледанс.

Фанаты отреагировали на публикацию.

«Класс! Молодцы! Ой, какие классные фотки! Супер! Веселые и яркие!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Эвелина вот уже несколько лет в разводе. Актриса одна воспитывает сына Семена.

Смотрите также: