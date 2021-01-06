«Я ей очень мешаю»: Дмитрий Песков рассказал, что Татьяне Навке сложно вести бизнес из-за его должности

53-летний Дмитрий Песков и 45-летняя Татьяна Навка счастливы в официальном браке уже пять лет, хотя их отношения начались задолго до того, как пара решила сыграть свадьбу. У них подрастает шестилетняя дочка Надя, кроме того, у обоих супругов есть взрослые дочери от предыдущих союзов.

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Пресс-секретарь президента страны в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному на YouTube-канале журналиста, признался, что очень счастлив в семье.

А вот что касается работы и бизнеса, который ведет его супруга, он лишь мешает ей, но не помогает.

«В плане ее бизнеса, в плане ее работы я ей очень мешаю. Она бизнесмен, у нее есть конкуренты на рынке. Любой бизнесмен должен себя раз в год полностью продекларировать. Вот так вот просто раскрыться, а остальные нет. Плохо? А она должна по закону, потому что она — жена госслужащего», — подчеркнул Песков.

К слову, в вопросах бизнеса муж не указывает жене, что и как делать. Он полностью доверяет возлюбленной и никаких противозаконных поступков от нее не ждет.

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