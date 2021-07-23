Вытянула силуэт: 62-летняя Юдашкина в сливочном платье в пол по фигуре предстала на яхте в Греции

Жена Валентина Юдашкина провела время на острове Корфу. Она поделилась кадрами с морской прогулки.

Валентин Юдашкин является одним из самых именитых модельеров в стране. Он создает наряды для Аллы Пугачевой, а не так давно его Модный дом порадовал обновками дочку Татьяны Навки. К слову, главной поддержкой и опорой маэстро является его жена Марина Юдашкина. Они вместе уже больше 33 лет. Этим летом пара решила провести время сначала в Италии, а потом в Греции.

Последние несколько дней Марина делится кадрами с острова Корфу. Она не скрывает, что каждый раз берет с собой множество нарядов. К слову, в 62 года бизнесвумен может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. 23 июля светская львица насладилась морской прогулкой. На яхте Юдашкина запечатлелась в сливочном платье в пол по фигуре с декором в области декольте. Она сделала едва заметный макияж и распустила волосы. Наряд зрительно вытянул ее силуэт.

«Греция — страна удивительной красоты! Природа, свежее дыхание лазурного моря, яркое солнце согревает и ты купаешься в его лучах! Греция с распростертыми объятиями встречает каждого!» — написала жена маэстро.

Поклонники восхитились элегантным летним образом Марины. Многие одарили ее комплиментами. «Вы, такая красивая женщина!», «И в этой удивительной стране такая чудесная, красивая, грациозная женщина, как вы!», «Восхищаюсь вашим отдыхом и фото!», «Вы прекрасны так же как Греция», «Потрясающая фигурка! Вы стали еще стройнее», «Марина, желаем вам с Валентином прекрасного отдыха!» — прокомментировали пост подписчики.

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