Постройневшая Ирина Пегова в платье макси с рукавами-фонариками отметилась в деревне

Ирина Пегова уже давно снимается в кино. Она родилась в Выксе, но училась в Москве и успела поработать с Олегом Табаковым. Актриса теперь успевает не только сниматься в фильмах, но и разных шоу. Несмотря на нестандартную фигуру, она показала класс в проекте «Танцы со звездами», а также в шоу «Ледниковый период». Этим летом она решила отдохнуть и съездила в Турцию с дочкой Татьяной.

Теперь Пегова продолжает наслаждаться летом уже в родных краях. Она недавно провела время у озера с наследницей. А 11 августа актриса наведалась в деревню, где нашла старый храм, обветшалый и заброшенный. На прогулке она отметилась в платье макси с геометрическим принтом и рукавами-фонариками. Элегантный наряд скрыл изъяны ее фигуры, а также вытянул силуэт. Отметим, что в этом году Ирина похудела, но продолжает носить женственные и закрытые наряды.

«Всегда хотела в нее забраться! Стоит посреди поля, заброшенная, и рядом у одной деревушки», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Тем более, в этом же наряде и с платком на голове она гуляла по Дивеево. «Красиво, но жалко, что заброшенная», «Какая вы роскошная», «Очень колоритно смотритесь», «Вы всегда такая настоящая», «Ваша улыбка украшает любое место», «Вот это платья, вы русская краса», «Как вами налюбоваться», «Ирина, вы прелестны», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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