«Очень странные дела» и не только: что смотреть, если любите мистические сериалы

Предлагаем подборку самых заметных мистических проектов, вышедших за последние годы.
«Очень странные дела»
Этот проект за три сезона успел полюбиться зрителям всего мира. Он соединил в себе впечатляющий актерский состав, переплетения поп-культуры 80-х, творений Стивена Кинга, Говарда Лавкрафта, Стивена Спилберга, Дэвида Линча; ретро-эстетику и самые неожиданные сюжетные повороты.
Сериал рассказывает о компании американских школьников младших классов, живущих в выдуманном городке Хоукинс. Парни любят настольные игры и фэнтези и легко находят приключения даже во дворе своего дома. Но внезапно в их безмятежное детство врывается нечто необъяснимое, ужасающее — «странные дела». И одновременно с этим появляется необычная подруга: девочка без имени, со сверхспособностями, которую ребята прозовут «Одиннадцать».
Где смотреть: Netflix
«Сверхъестественное»
Сериал, уже ставший классикой в своем жанре. Возможно, последние сезоны и превращают приключенческую историю Сэма и Дина Винчестеров в мыльную оперу, но если вы никогда не погружались в мир братьев-охотников за паранормальным, то этот американский сериал — must have.
На протяжении 15-ти сезонов Сэм и Дин сталкиваются с разными существами: воскресшими из мертвых, ангелами и демонами. В сериале постоянно встречаются отсылки к мифам и легендам разных народов, сказаниям и даже к Священному Писанию. В итоге получается микс современного вестерна мистики и, захватывающих расследований.
Где смотреть: IVI
«ОА»
Еще один загадочный проект Netflix, который представляет уникальную жанровую смесь мистики, драмы и триллера. Искушенный зритель сможет найти в нем и другие жанры.
Главная героиня сериала возвращается домой через семь лет после своего таинственного исчезновения. Теперь у нее новое имя – ОА. До исчезновения у девушки не было зрения, но теперь она видит. Свою историю она рассказывает лишь группе избранных, после чего направляется на поиски и освобождение других пропавших людей, открывая портал в иное измерение.
Погружаясь в запутанный сюжет «ОА» и засматриваясь на великолепную актерскую и операторскую работу, обратите внимание на хореографию, которую ставил Райан Хеффингтон, сотрудничавший с певицей Sia.
Где смотреть: Netflix
«Они»
Недавно вышедший сериал позаимствовал нагнетающее безумие и ужас у фильмов «Прочь» и «Мы». Здесь мистика смешивается с ужасами реального современного мира — расизмом.
Действие сериала разворачивается в 1950-е годы. Темнокожая семья перебирается в город Комптон, штат Калифорния, в погоне за «американской мечтой» о счастливом идеальном будущем. Но по мере продвижения вглубь этой истории очаровательные домики с зелеными лужайками начинают навевать неподдельный ужас, а улыбчивые опрятные хозяйки казаться зловещими.
Страх перед необъяснимым усиливается, когда кроме соседей, не желающих жить рядом с темнокожей семьей, возникает еще что-то, нечто потустороннее.
Где смотреть: Amazon Prime Video
«Документалист: Охотник за призраками»
Новый проект с Аристархом Венесом и Маргаритой Аброськиной. Как отмечает режиссер Илья Куликов, идея «Документалиста» была с ним давно, так как сам он начинал карьеру в кино именно как документалист. Мистическая история первого сезона – это встреча с внутренними демонами.
В сериале рассказывается история Евгения Морозова, который всю жизнь посвятил созданию документальных фильмов. Страшное происшествие на ночной дороге заставляет его взглянуть в лицо смерти и взяться за фильм-расследование. Главный герой решает снять фильм о сверхъестественном и для этого нанимает сценариста Дарью и оператора Егора. Начиная работу, документалист не подозревает, какой опасности он подвергает себя и свою команду.
Где смотреть: PREMIER
«Пищеблок»
Российский сериал, обратившийся не к фольклору, а к давно устоявшемуся в культуре ужасов образу вампиров. Только здесь вампиризм превращается в метафору, и обратить внимание стоит не только на сверхъестественных тварей, просачивающихся в детский лагерь, но и на время и место, в котором этот лагерь существует – позднесоветский период.
Действие сериала происходит летом 1980 года в пионерском лагере «Буревестник» на Волге в преддверии Олимпиады. Увлеченные друг другом вожатые не замечают, как в их отрядах страшные пионерские легенды начинают оживать; руководство лагеря и вовсе делает вид, что всё в порядке. Двое главных героев, вожатый Игорь и пионер Валерка, выясняют, что среди воспитанников лагеря есть вампиры. Теперь им предстоит разобраться в тайнах «Буревестника» и понять, остался ли в лагере хоть кто-то, кому можно доверять.
Где смотреть: КиноПоиск
«Территория»
Сериал Игоря Твердохлебова с тягучими, длинными кадрами, музыкой-шепотом, гипнотически-мрачной северной природой и неотпускающим саспенсом. В главных ролях – Андрей Мерзликин и Глеб Калюжный.
У 19-летнего Егора Чудинова пропали родители: они отправились в этнографическую экспедицию по Пермскому краю и не вернулись. Вместе со своим дядей Николаем и студентками-филологами Егор отправляется на поиски родных. Им предстоит познакомиться с коми-пермяцкой мифологией, продвигаясь вглубь территории, которая живет по своим правилам и законам.
Сюжет разворачивается среди мрачной природы, где в землянках живут отшельники, местные жители лечат болезни у колдунов, и где-то среди дремучих лесов бродит медвежий шаман. С каждым днем и с каждым рискованным приключением Егор получает все больше знаков остановить опасное путешествие. Но желание найти родных и разгадать давно терзающую его тайну прошлого оказываются сильнее.
Где смотреть: PREMIER
«Перевал Дятлова»
Российский сериал основан на реальных трагических событиях — таинственной гибели тургруппы в середине прошлого века.
Работая над сериалом, режиссеры получили доступ к закрытым материалам дела 1959 года и доследования 2000-х годов, а также детально изучили дневники погибших студентов. Многие персонажи сериала – реальные люди, и их биографии воссозданы с документальной точностью.
Сериал соединяет в сюжете две линии: расследование и саму историю похода. Раскрытием тайны трагедии занимается майор КГБ Олег Костин, отправленный из Москвы в город Ивдель сразу после того, как на перевале были обнаружены первые тела. Майор обладает необычным даром видеть и чувствовать то, что не поддается рациональному объяснению. Постепенно он понимает, что с самого начала поход дятловцев сопровождался странными, мистическими событиями, с которыми сам Костин сталкивался во время войны.
Где смотреть: PREMIER