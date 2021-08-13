Повседневный стиль: Ани Лорак с гулькой на голове и в рубашке с погонами из страз покрасовалась перед камерой

Певица старается не выделяться во время выходов в люди, предпочитая кэжуал или спортивные образы.

Популярная певица украинского происхождения Ани Лорак, урожденная Каролина Куек, не так давно вернулась из отпуска в Бодруме, который провела вдвоем с десятилетней дочкой Софией. Каждой публикации в микроблоге поклонники ждали с придыханием, и артистка не разочаровывала. Роскошные образы в купальниках, летние стильные наряды или повседневные аутфиты – каждый раз фанаты одаривали красотку комплиментами и скандировали «бис».

По возвращении в Москву Лорак с новыми силами вернулась к работе над очередным альбомом. Кроме того, она погрузилась в новый проект, который пока держит в тайне, и возвращаясь с площадки, показала себя счастливую и красивую на селфи.

Милый и повседневный образ Лорак состоял из забавной гульки на голове, голубой рубашки оверсайз с модными в этом сезоне погонами из страз, а также кроп-топа, поверх которого звезда накинула рубашку. Пребывая в приподнятом настроении, она потанцевала руками, поулыбалась в кадр и пожелала хорошего дня всем зрителям.

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