Модница недели среди разведенок: Гагарина произвела фурор, а наряд Лорак навеял скуку

Они успешны и не обременены кольцом на безымянном пальце. О ком это мы? О самых стильных и известных разведенках российского шоу-бизнеса. Певицы Полина Гагарина, Пелагея и Ани Лорак, телеведущая Анфиса Чехова, актриса Светлана Ходченкова и блогер Алана Мамаева – кто из них достоин носить звание «Модница недели»? На этот вопрос ответила модный эксперт, модель международного класса Кира Дихтяр.

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина никогда не слыла женщиной без вкуса, но и иконой стиля ее никто не называл. Что ж в этот раз модница отличилась.

«Полина Гагарина, как всегда, выглядит великолепно. Ее можно назвать самой элегантной представительницей российской эстрады. Ей очень идут нюдовые тона и приглушенные оттенки. Крой платья подчеркивает изящество фигуры Полины, стройные ноги и зону декольте. Отдельно отметим великолепные босоножки с квадратным мыском и золотой отделкой — сложно представить более актуальную модель. Клатч-конверт на тонкой цепочке ненавязчиво дополняет образ. Полина действует по принципу «чем меньше — тем лучше» и никогда не ошибается. 10 баллов».

Ани Лорак

А вот певице Ани Лорак, по мнению нашего эксперта, стоит начать рисковать! Ага-ага. Ани красива, великолепно сложена и может позволить себе огого! А не вот это во все.

«Ани Лорак выглядит в целом неплохо, придраться не к чему, но все это ужасно скучно. Нельзя сказать, что данный лук хоть как-то выражает ее внутреннюю индивидуальность или подчеркивает ее уникальные внешние черты. Да и в целом певица бесконечно повторяется, предпочитая брючные костюмы и приглушенные оттенки. Уверена, яркие цвета более удачно дополнили ее экзотическую внешность. Возможно, ей стоит попробовать сменить любимый макияж во всех оттенках коричневого. 7 баллов».

Анфиса Чехова

Когда-то Анфиса вела шоу про секс, а теперь чаще отходит от того образа, отдавая предпочтение слишком скромным нарядам. Кира считает, что зря: легкая перчинка Чеховой совсем не повредит.

«Платье Анфисы Чеховой нельзя назвать удачным. Заметно постройневшая телеведущая могла бы позволить себе что-то более смелое. Модель очень скучная, опять-таки нюдового цвета, который просто сливается с ее цветом кожи. Здесь даже обувь в цвет платью, так что весь образ смотрится сплошным бежевым пятном. Думаю, что более контрастный цвет производил бы лучшее впечатление. Прозрачные вставки не назовешь удачным дизайнерским решением. 5 баллов».

Светлана Ходченкова

Образу Ходченковой модный эксперт исполнила дифирамб. Красива. Стройна. И… интеллигентна. Вот какие эпитеты заслужила Светлана.

«Светлана Ходченкова выглядит великолепно в этом интеллигентном белом платье. Модель ненавязчиво подчеркивает хрупкость и изящество фигуры актрисы. Интересный крой, открытая спина, пояс, рюши, воротничок — много необычных деталей, но при этом платье цельное и сдержанное, к тому же превосходно на ней сидит. Даже немного старомодные балетки в данном случае смотрятся удачно. Ничего лишнего. 10 баллов».

Пелагея

Певица Пелагея получила максимальный… нет, не бал. Разгром от Киры! Собственно Дихтяр не нашла в этом комплекте совершено никаких плюсов.

«Наряд Пелагеи позитивного впечатления не производит. Даже учитывая, что певица оделась для прогулки к пляжу, смотрится очень старомодно и дешево, к тому же совсем не льстит фигуре. Думаю, в таких случаях лучше не изобретать велосипед и просто накинуть объемную рубашку поверх купальника. 4 балла».

Алана Мамааева

Ну и завершает нашу подбору блогер, бывшая жена футболиста Павла Мамаева, Алана. Долго останавливаться на этой моднице мы не будем, ибо говорить особо не о чем. Нет ни взлетов, ни падений.

«Алана Мамаева составила самый базовый комплект их кроп-топа, брюк-карго и белых кроссовок. Сегодня так ходит большинство молодых девушек, которые могут похвастаться стройно фигурой, разве что вместо карго, как правило, свободные джинсы. В целом неплохо, но и ничего особенно. 6 баллов».

Подводим итог:

Первое место в этот раз у нас поделили две модницы. Певица Полина Гагарина и актриса Светлана Ходченкова, несмотря на всю непохожесть своих образов, сумели получить максимальные оценки. У них 10 баллов из 10 и «золото» «Модницы недели».

«Серебро» у Ани Лорак. Ее образ был настолько безупречен, что стал скучен. 7 баллов.

Третье место Кира отдала Алане Мамаевой, поставив ее аутфиту 6 баллов.

Монохромный образ Анфисы Чеховой заработал ей 5 очков и четвертое место.

Ну, а самой немодной среди модных оказалась Пелагея, у которой всего-то 4 балла из 10.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр — модель международного класса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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