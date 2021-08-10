«Как расцвела! Не узнать»: постройневшая Ани Лорак в ультрамодных джинсах сразила поклонников

Ани Лорак не скрывает, что работает не только на сцене. Она старается сделать все, чтобы хорошо выглядеть. В скором времени артистке исполнится 43 года. Примечательно, что она обладает стройной фигурой и моложавым видом. Ее красотой восхищаются многие коллеги, а также мужчины — Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Певица пережила развод два года назад. Поклонники считают, что после этого она только похорошела.

Этим летом Лорак успевает работать и отдыхать. Она съездила в Грецию, где несколько дней загорала и купалась. Компанию певице составила ее дочка София. Но теперь артистка вернулась к работе. Она приняла участие в фотосессии, показав себя в кроп-топе и модных широких джинсах, рваных местами. Наряд зрительно сделал ее талию еще уже. При этом Каролина ( настоящее имя, — Прим. ред.) похвасталась стальным прессом, загаром и кубиками.

Постройневшая звезда впечатлила фанатов. Многие даже с трудом ее узнали. Лорак просто осыпали комплиментами. «Это Ани Лорак?! Или Надя Дорофеева?», «Что стало? Не узнать», «Ох и фитоняшка», «Завидный пресс», «Как расцвела! Не узнать», «Словно приехали с другой планеты», «Загар такой неестественный», «Боже, какое тело, это просто фантастика», «Джинсы зачетные», — прокомментировали пост подписчики.

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