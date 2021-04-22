«Я была объектом зарабатывания денег»: Ани Лорак объяснила, почему рассталась с Юрием Фалесой

«В 1992 году я завоевала второе место на музыкальном конкурсе «Первоцвет». После выступления ко мне подошел серьезный мужчина и предложил контракт. Это был Юрий Фалеса. Он стал проявлять внимание и заботу обо мне, завоевывать мою симпатию на человеческом уровне.

Он стал моим другом. Приносил нам мешками картошку. Давал свой пиджак, когда было холодно. Мне никто не оказывал такие знаки внимания раньше. Мне это, конечно, все нравилось. Я подписала контракт на десять лет. По нему я не могла до 25 лет выходить замуж и рожать детей».