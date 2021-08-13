«Ничего себе, а животика совсем нет!»: через неделю после родов Горбань в бикини прогулялась по пляжу в Майами

Звезда «Кухни» Мария Горбань стала мамой во второй раз 5 августа. Рожала актриса в Майами. Мальчика назвали Нилан. Ранее Мария делилась своими эмоциями по поводу рождения малыша. По ее словам, вместе с мужем Кириллом Зоткиным, который присутствовал на родах и перерезал пуповину, они в буквальном смысле были как на курорте, настолько Горбань впечатлила американская клиника.

Уже через неделю после рождения сына Маша нарядилась в бикини и прогулялась по пляжу Майами. Фанатов она удивила своим внешним видом.

«Ничего себе, а животика совсем нет! Великолепна! Огонь! Красавица!», — писали пользователи Сети.

Напомним, у Горбань подрастает дочь Стефания от первого брака. В сентябре ей исполнится семь лет.

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