Какая верхняя одежда будет модной в сезоне осень-зима 2021/2022
Видео
Как выбрать идеальную сумку
Видео

«Ничего себе, а животика совсем нет!»: через неделю после родов Горбань в бикини прогулялась по пляжу в Майами

5 августа актриса родила сына Нилана.

«Ничего себе, а животика совсем нет!»: через неделю после родов Горбань в бикини прогулялась по пляжу в Майами
Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha

Звезда «Кухни» Мария Горбань стала мамой во второй раз 5 августа. Рожала актриса в Майами. Мальчика назвали Нилан. Ранее Мария делилась своими эмоциями по поводу рождения малыша. По ее словам, вместе с мужем Кириллом Зоткиным, который присутствовал на родах и перерезал пуповину, они в буквальном смысле были как на курорте, настолько Горбань впечатлила американская клиника.

Мария Горбань родила сына Нилана
Мария Горбань родила сына. Скриншот: instagram.com/gorban_masha

Уже через неделю после рождения сына Маша нарядилась в бикини и прогулялась по пляжу Майами. Фанатов она удивила своим внешним видом.

«Ничего себе, а животика совсем нет! Великолепна! Огонь! Красавица!», — писали пользователи Сети.

Напомним, у Горбань подрастает дочь Стефания от первого брака. В сентябре ей исполнится семь лет.

Смотрите также:

Тэги

бикиниГорбань новостизвезды в бикиниМария ГорбаньМария Горбань последние новостиМаша Горбань