Можно смотреть вечно: Мария Горбань показала встречу с мужем после выписки из роддома в США

Звезда сериала «Кухня» не так давно во второй раз стала мамой.

Актриса Мария Горбань в Instagram разместила очень трогательные кадры, на которых ее встречает из роддома в США муж оператор Кирилл Зоткин. Несколько дней назад она подарила супругу сына Нилана. На кадрах звезду на коляске вывозят из роддома в Америке. Муж вручает ей огромный букет белых тюльпанов. Звезда сериала «Кухня» не может при этом сдержать слез. Встреча с любимым человеком действительно получилась очень нежной и трогательной.

«Оставлю это тут. Спасибо за такую трогательную встречу. Светлана, спасибо за сына! Вы в моем сердце навсегда!» Мария Горбань

«Как же это мило. У вас очень заботливый муж», «Мария, расскажите нам, сколько стоили роды в США?» «Прекрасно, что о вас так заботятся близкие. Это самое ценное. Желаем вам, Мария, как можно скорее вернуться к работе. Мы по вам очень скучаем», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Марии Горбань есть также дочь Стефания. Ей в этом году исполнится семь лет.

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