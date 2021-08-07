«Мы дома»: Марию Горбань выписали из роддома в Майами с крохотным сыном

Мария Горбань стала знаменита, когда снялась в сериале «Кухня». Она играла экранную жену Дмитрия Нагиева так убедительно, что многие стали приписывать им роман и в обычной жизни. Однако актриса не скрывает, что у нее есть возлюбленный. Уже несколько лет она счастлива с фотографом Кириллом Зоткиным. В этом году они сыграли свадьбу, а потом стало известно, что девушка беременна.

От первого брака у Марии есть дочка Стефания. На этот раз она решила рожать в США, поэтому летом приехала в Майами. А 5 августа актриса родила сына, которому дала имя Нилан. Многие звезды поздравили ее с прибавлением от Веры Брежневой до Юлии Ковальчук. А выписали молодую маму уже спустя два дня. Забрать Горбань и малыша приехал ее Зоткин. В соцсети звезда поделилась кадрами с новорожденным, которого облачила в кремовый комбинезон и панамку.

Сама артистка отметилась в платье с цветочным принтом и ботинках на шнуровке. Она показала корзину белых тюльпанов, а также мужа, который нес в переноске малыша.

«Мы дома. Спасибо всем за поздравления!!! Люблю» — написала Мария.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Какие вы хорошие», «Такую кроху уже как большого принарядили», «Боже, как все это красиво, трогательно и тепло… Ножки эти сладкие», «Такие зайки», «Ну что за прелесть!», «Здоровья мамочке и малышу», — прокомментировали пост подписчики.

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