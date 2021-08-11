Счастливый папочка: Горбань показала первые прогулки мужа с сыном по побережью в Майами

Звезда сериала «Кухня» родила недавно мальчика в одной из клиник в США.

5 августа звезда сериала «Кухня» Маша Горбань стала мамой во второй раз. Актриса подарила мужу кинооператору Кириллу Зоткину сына Нилана. Роды у российской знаменитости принимали в одной из клиник в Майами. И, судя по тому, что артистка быстро выписалась из роддома, прошли они нормально.

В этот день знаменитость облачилась во все белое, рискнув примерить платье длины мини. Удивительно, но буквально за несколько дней Маша Горбань пришла в форму. Теперь влюбленная пара наслаждается не только обществом друг друга на побережье, но и маленького сына.

Как проходят их прогулки, Маша показала в личном блоге на видео. Счастливый муж артистки Кирилл тоже не захотел прощаться со старыми привычками и отправился на променад с наследником на скейтборде.

«Perfect», — подписала кадры Горбань.

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