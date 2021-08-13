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Одинаковый вкус: Подольская вслед за Орбакайте на отдыхе нарядилась в платье цвета «взбесившейся Барби»

Как и первая любовь Владимира Преснякова, нынешняя жена показала на отдыхе тонкие ключицы.

Одинаковый вкус: Подольская вслед за Орбакайте на отдыхе нарядилась в платье цвета «взбесившейся Барби»
Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

Певица Наталья Подольская этим летом успела отдохнуть за границей не один и не два раза. И сейчас жена Владимира Преснякова-младшего находится в отпуске – на сей раз на курорт красотка отправилась без мужа, в компании подруг и детей. Отдых получился ярким и насыщенным, но певица уже успела соскучиться по любимому.

Накануне Подольская устроила себе фотосессию на море. И для ярких кадров нарядилась в платье с ассиметричным кроем трендового цвета «взбесившаяся Барби». Красотка сняла специально для мужа видео, где резвится в волнах и передает ему привет.

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

Днем ранее точно такой же яркий наряд примерила первая любовь Владимира Преснякова – Кристина Орбакайте. Звезда тоже в отпуске, она предпочла отдохнуть на греческом Миконосе и тоже не забывает о трендах. У исполнительницы хитов «Губки бантиком» и «Мой мир» платье выполнено в бельевом стиле, но, как и у нынешней жены Преснякова, у звезды тоже выгодно подчеркнуты тонкие плечи и ключицы.

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