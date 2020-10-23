«Не сплю сутки»: Подольская рассказала о самочувствии после рождения второго ребенка

У певицы и Владимира Преснякова накануне родился второй наследник.

В семье музыкантов Натальи Подольской и Владимира Преснякова 22 октября случилось внезапное, но радостное событие — на свет появился их второй ребенок. Малыша ждали в начале ноября, но он решил обрадовать маму с папой пораньше. Сына назвали Иваном, и счастливые родители уже поделились первым в жизни снимком новорожденного.

Следом за родами Подольская выпустила новый трек под названием Boy. И поспешила сообщить об этом фанатам:

«Очень символично, что вчера родился мой сынок, а сегодня вышла на всех площадках новая песня Boy. Я писала, что это без намека, но какие тут намеки — чистый факт», — рассказала Подольская.

Наталья призналась, что эта новая песня теперь всегда будет ассоциироваться с появлением маленького Вани Преснякова. Также звезда поспешила поблагодарить подписчиков за множество теплых слов и поздравлений, которыми ее усыпали после рождения ребенка, и поведала о своем самочувствии.