«Наплевать, что говорят обо мне»: дочь Салтыковой объяснила, почему не выставляет фото с мамой

Дочь певицы Ирины Салтыковой Алиса в Instagram пояснила, почему никогда не выставляет в соцсетях фотографии с родительницей.
«Вы, наверное, заметили, что я ни разу не выставляла в соцсетях фото с мамой и на это есть причины. Не поймите меня неправильно. Она самый любимый человек в моей жизни. Но с ее профессией приходят предвзятость и предубеждение, фальшь и ложь, зависть и злоба».
Как отметила Алиса Салтыкова, она не хочет, чтобы ее отношения с мамой осквернили в комментариях пользователи. «Мне наплевать, что говорят обо мне, но я не терплю нападение на самое святое, что у меня есть», — отметила дочь яркой исполнительницы.
Напомним, что свою единственную дочь Ирина Салтыкова родила от популярного в прошлом музыканта Виктора Салтыкова. Семейная жизнь со звездным исполнителем вскоре после рождения ребенка у нее не задалась, и они расстались.