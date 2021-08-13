«Наплевать, что говорят обо мне»: дочь Салтыковой объяснила, почему не выставляет фото с мамой

Как отметила Алиса, родительница – самый любимый человек в ее жизни.

Дочь певицы Ирины Салтыковой Алиса в Instagram пояснила, почему никогда не выставляет в соцсетях фотографии с родительницей.

«Вы, наверное, заметили, что я ни разу не выставляла в соцсетях фото с мамой и на это есть причины. Не поймите меня неправильно. Она самый любимый человек в моей жизни. Но с ее профессией приходят предвзятость и предубеждение, фальшь и ложь, зависть и злоба». Алиса Салтыкова

Как отметила Алиса Салтыкова, она не хочет, чтобы ее отношения с мамой осквернили в комментариях пользователи. «Мне наплевать, что говорят обо мне, но я не терплю нападение на самое святое, что у меня есть», — отметила дочь яркой исполнительницы.

Напомним, что свою единственную дочь Ирина Салтыкова родила от популярного в прошлом музыканта Виктора Салтыкова. Семейная жизнь со звездным исполнителем вскоре после рождения ребенка у нее не задалась, и они расстались.

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