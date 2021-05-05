«Гулять будем не дома»: Ирина Салтыкова поделилась планами на свое 55-летие

5 мая у артистки юбилей, но отмечать его она будет по возвращении в Москву.

5 мая Ирина Салтыкова празднует свое 55-летие. Артистка рассказала, как планирует отметить юбилей. Она не планирует заказывать настоящее пиршество, а ограничится небольшой компанией из родных и близких.

« Знаете, я в последнее время все в семье делаю. Поэтому будут самые близкие подруги — и все. Ну, и родственники. Но это будет уже в Москве», — рассказала артистка с ФАН.

Сейчас она не в столице, так что торжество отложила до возвращения. Как только приедет, то поведет всю компанию в ресторан.

«Гулять будем не дома, а в ресторане», — поделилась Ирина Салтыкова.

Пока же певица наслаждается отдыхом в Дубае в компании 33-летней дочери Алисы. Россиянки успели посетить аквапарк, но в отличие от дочери артистка не рискнула кататься на водных горках. В жаркой стране Ирина Салтыкова планирует остаться до конца майских каникул, пишет сайт OA.

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