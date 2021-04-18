«Я строю курятник»: Ирина Салтыкова озвучила сумму, которую собирается выручать с продажи яиц

Певица Ирина Салтыкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что активно занимается подсобным хозяйством на своем дачном участке.

«У меня больше планы. Я строю курятник около дома. Сейчас все проще. К примеру, есть автоматические кормушки. Со мной живет рядом мама. Она сказала, что не будет за курицами ухаживать. Сейчас гастроли нечастые, поэтому я сама со всем справлюсь». Ирина Салтыкова

Как отметила исполнительница, скоро курочки порадуют ее яйцами. «Если я буду продавать по сто яиц в месяц, то это будет две тысячи рублей. Поэтому думаю, что сами их съедим, хотя все возможно», — заметила Ирина Салтыкова.

Напомним, что Ирина Салтыкова с 1987 по 1995 год была замужем за музыкантом Виктором Салтыковым. У них в браке родилась дочь Алиса, которая сейчас живет вместе с мамой в шикарном особняке.

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