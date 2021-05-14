«Я не называю его имени»: Ирина Салтыкова рассказала о совместной жизни с женатым бизнесменом

Певица Ирина Салтыкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свои отношения с женатым бизнесменом.

«Я вспоминаю его с благодарностью и уважением. Как женщина, я с ним была единственный раз в своей жизни счастливой. Я не называю его имени. Оно очень необычное и редкое. Не афиширую из уважения к нему. Это единственный настоящий мужчина в моей жизни. Храбрый, добрый, воспитанный, интеллигентный. Он никогда не ругался. Мы с ним расстались, когда мне было где-то сорок лет».

Ирина Салтыкова

Как отметила Салтыкова, ее избранник был бизнесменом. «Он не был разведен, но с женой не жил. Мы жили с ним вместе, но не женились. Нам было хорошо без штампа в паспорте. Он очень боялся высоты. Но ради меня однажды решил избавиться от этого страха. Остановил пожарную машину и попросил поднять его на седьмой этаж к моему окну. Я услышала стук. Подошла. И увидела его. Ради любви и сюрпризов он был готов на многое. Это очень умиляло. Не каждый мужчина на такое способен. У многих фантазии даже не хватит. А расстались мы по глупости. Я была настолько уверена в себе, что мне казалось: если не по-моему, то тогда никак», — заявила певица.

Напомним, что единственным официальным мужем Ирины Салтыковой был музыкант Виктор Салтыков. От него она родила дочь Алису. Брак рухнул в 1995 году.

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