«Может, обретем великую актрису»: Охлобыстин поддержал Бузову после спектакля на сцене МХАТа

Актер Иван Охлобыстин во время интервью с Дианой Кади поддержал приглашение в постановку «Чудесный грузин» МХАТа имени Горького телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

Как отметил актер, всегда интересно поэкспериментировать. По его мнению, Москва не такой уж и театральный город. На спектакли приезжают люди самых обычных профессий: бухгалтеры, водители, профессора. При этом он сомневается, что приглашение персонажей типа Бузовой в театры станет опасной тенденцией.

«Если она будет дальше играть, то еще год-два и просто выйдет по возрастному признаку. А если она неожиданно раскроется в театре, то может, мы обретем великую актрису. Иногда Господь так плетет нити судьбы». Иван Охлобыстин

Напомним, что осенью Ольга Бузова должна снова выйти на сцену МХАТа в постановке «Чудесный грузин». Ее игру в данном спектакле очень широко в июне обсуждали в театральных кругах. При этом в основном раздавались негативные комментарии. Прежде всего, от деятелей культуры.

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