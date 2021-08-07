Шоу-бизнес больше не будет прежним: Бузова анонсировала новое шоу «Вот она Я!»

По словам певицы, ее выступление в «Крокус Сити Холле» будет не только концертом, но и театрально постановкой.

28 октября «Крокус Сити Холле» Ольга Бузова представит зрителям свое новое шоу-перформанс «Вот она Я!» Объявив об этом концерте в социальных сетях, певица подчеркнула, что после данного события российский шоу-бизнес «больше не будет прежним».

«Потому что мое новое шоу разделит его на «до и после», — пишет Ольга в Instagram. — Я вместе с режиссером готовлю для вас такое… Не просто концертное шоу, а целую театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями. Шоу «Вот она Я!», где каждый пришедший станет героем и перенесется в мир, где живет чистая и светлая энергия, которая покажет всем, что самое важное на свете — любовь».

Похоже, что Бузова использовала опыт, полученный на сцене МХАТа, и решила превратить свой концерт в настоящий спектакль. Певица выразила надежду, что ничто не помешает ей и ее команде провести обозначенное шоу. Продажа билетов на это мероприятие уже открыта.

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