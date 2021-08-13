«Жизнь заставляет защищаться»: дочь Малькова подает в суд на Макееву

Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова в мае этого года. Пока супруги отмечали три месяца совместной жизни и отдыхали на Байкале, единственная дочь бизнесмена-строителя, 14-летняя Аня, тем временем готовилась защищать свои права в суде. Об этом в своем микроблоге сообщала ее мама, бывшая жена Романа – Светлана Малькова.

«Анна Малькова, которая была подвергнута оскорблениям и травле со стороны Макеевой А.В. подала в суд. Жизнь заставляет защищаться», — написала Светлана Малькова.

Напомним, Аня Малькова живет с мамой и младшими братьями в Словении. Старший сын Романа – 16-летний Андрей – еще весной переехал к отцу и мачехе в Москву.

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