«Угнала, тебя угнала»: Мальков показал, как Макеева в бикини работает в саду под хит Аллегровой

На днях Анастасия и Роман отметили три месяца супружеской жизни.

Анастасия Макеева и Роман Мальков впервые увидели друг друга в прошлом году на даче у звезды. С тех пор прошел год, актриса уже стала официальной женой бизнесмена-строителя. Дачу теперь они обустраивают вдвоем. В своем Instagram Роман показал, как Анастасия трудится на приусадебном участке.

«Угнала, тебя угнала», — доносился из динамиков хит Ирины Аллегровой в то время, как звезда театра усиленно работала и подпевала.

Щебень она перекладывала в клумбы, позируя в бикини и просторной футболке.

Напомним, недавно влюбленные отдохнули на Кубе, а после успели съездить на Байкал. Бывшая жена Малькова – Светлана тем временем доказывает, что отец четырех детей не платит алименты и с февраля она растит детей сама.

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