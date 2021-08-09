«Главный мафиози»: экс-жена Малькова высказалась в адрес отца Макеевой

Отец Анастасии Макеевой – юрист, который помогает ей решать вопросы в спорте с бывшей женой мужа.

Анастасия Макеева счастлива в браке с Романом Мальковым. На днях они отменили три месяца супружеской жизни, а до этого отдохнули на Кубе, после на Байкале. Ранее звезда театра заявляла, что больше не будет говорить о бывшей жене своего нынешнего мужа – Светлане Мальковой. Бывшие супруги до сих пор не могут решить вопрос по выплате алиментов. По словам Светланы, судебные слушания переносят. Кроме того, матери четырех детей не нравится, как ведет себя отец Анастасии. На этот раз в своем Instagram Малькова высказалась в его адрес.

«Василия Васильевича (отца Анастасии Макеевой) – выдающуюся личность в области юриспруденции и главного мафиози словесного каламбура, представлять, думаю, не нужно. Этот человек принимает активное участие в моей травле на протяжении многих месяцев. Друг мой, давайте все-таки отвечать за свои слова, мы же за справедливую Россию?», — написала Малькова.

Кроме того, Светлана отметила, что отец и мать Анастасии пишут ей сообщения, в которых говорят «в каком размере я должна получать алименты».

Напомним, Малькова с тремя детьми осталась жить в Словении, а старший сын Романа — 16-летний Андрей переехал в Москву к отцу и мачехе.

Смотрите также: