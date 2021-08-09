«Видите, кафешечки, птички гуляют»: Малькова показала, как живет в Словении после развода

После скандального развода с Романом Мальковым, который женился на звезде театра и кино Анастасии Макеевой, его бывшая жена Светлана осталась в Словении. Вместе с ней в Любляне живут и трое младших детей Романа, а старший сын, 16-летний Андрей, уже переехал к отцу и мачехе в Москву.

В своем микроблоге Малькова решила показать, как они живут в Словении. Светлана преподает в художественной школе, а в свободное время гуляет с детьми. Недавно они все вместе были на море, а на этот раз она решила показать своей быстрорастущей аудитории в Instagram центр словенской столицы.

«Видите, кафешечки, птички гуляют. Там туристы. Это православная церковь», — отметила Малькова.

Напомним, Светлана утверждает, что Роман не платит алименты, а заседания суда постоянно переносят.

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