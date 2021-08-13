«Ауф!»: Клава Кока в образе из кожаного мини-платья бюстье с прорезью впереди и ботфорт взбудоражила фанатов

Поп-певица по возвращении из продолжительного отпуска сразу же приступила к работе.

Яркая и талантливая певица Клава Кока к своим 25 годам достигла большой популярности и снискала любовь миллионов поклонников. Такую славу ей принес, помимо природного обаяния и вокальных данных, еще и грамотно выстроенный имидж городской девчонки по соседству, убежден Александр Васильев. Историк моды, комментируя стиль звезды, назвал его простым и не претендующим на гламурность.

Только Клава Кока любит удивлять и выходить за рамки шаблонов, которые уже успели сформироваться относительно нее у окружающих. И на сей раз предстала в образе дерзкой голливудской дивы, нарядившись в кожаное платье бюстье с прорезью впереди. Длина мини подчеркнула стройные ноги, а длины им визуально добавили ботфорты в тон наряду – бежевые.

Россыпь крупных «бриллиантов» на шее, металлические лямки платья и укладка а-ля Мерилин Монро завершили роскошный образ красотки. Подписчики оценили возвращение любимицы из продолжительного отпуска:

«Ух ты е-мое!», «Огонь-пожар! Что за голливудская львица?», «Богиня!», «Вау! Просто пушка!», «Ауф!», «Секси!», «Если бы Мэрилин Монро жила в наше время!», «Вот это дама, держите меня семеро», «Умеешь же ты развести пожар одним только своим появлением! Один взгляд и мы все убиты!», «Вот это вы, Клавдия, огонь», — пишут фанаты.

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