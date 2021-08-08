«Секси»: распахнув халатик, Клава Кока явила идеальную фигуру в бикини цвета оливы

Знаменитая певица отдыхает в Грузии и не забывает о поклонниках.

Звезда миллионов поклонников, 25-летняя Клава Кока, урожденная Клавдия Высокова, в августе устроила себе отпуск в Грузии. Туда красотка отправилась сразу после гастролей в Бодруме.

«Отпуск. Горы, тишина, уединение и свобода! Снова чувствую себя живой и счастливой!» — написала у себя в микроблоге про отдых в Грузии певица.

Целая палитра кадров, которые опубликовала звезда, явила подписчикам всю полноту картины, получившейся у певицы из самых разных эпизодов отдыха. Красотка смогла не только полюбоваться горными пейзажами, прокатиться верхом, но и позагорать.

На одном из фото Клава Кока, распахнув банный халатик, продемонстрировала красивую фигуру в купальнике цвета оливы. Подписчики пришли в восторг.

«Идеальная», «Прекрасная», «Такие атмосферные снимки, просто огонь!», «Какая же ты красивая!», «Какое солнце же на фото!», «Ты самая классная!» — пишут в комментариях.

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