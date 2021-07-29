На смену гламуру: Александр Васильев оценил стиль 20-летних на примере Клавы Коки

Знаменитый историк моды Александр Васильев назвал певицу и блогера Клаву Коку «воплощением молодежной моды» и «иконой стиля 20-летних». При этом мужчина отметил, что у девушки довольно обычные внешние данные. Возможно, именно поэтому молодая звезда так много внимания уделяет одежде и построению своего стиля, рассуждает телеведущий.

«Думаю, что певице помогают и продюсер, и стилист. Но и сама Клава Кока знает, что работает для молодежной аудитории, поэтому следит за всеми модными тенденциями. В ее гардеробе все то, что носит любая девочка с улицы большого города: косуха, кроссовки, худи. Но, видимо, в этой простоте и отсутствии гламура кроется сила Клавы. И это может приближать ее к публике», — прокомментировал Васильев изданию 7days.

Историк моды отметил, что стиль Коки — это пример того, что пришло на смену гламуру во время пандемии: рваные джинсы, бейсболки, спортшик, ретро-нотки из 70-х и 80-х, деним и экокожа.

Эксперт нашел в образах Клавы отсылки к диско и культуре лондонских панков. При этом 24-летняя звезда может одеться, как типичная девушка с Урала. Без сомнения, ее наряды стоят очень дорого, но преподносятся, как нечто простое и даже небрежное.

«В ее образах отсутствует тот женственный гламур, на котором зиждилась звездная мода прошлого. Клава не носит ни рюши, ни корсеты, ни перья, ни кружева, ни жемчуга, ни пайетки», — говорит Васильев.

Он также отметил, что певица всегда старается подчеркнуть свои тонкие ноги, как самую сильную сторону своей фигуры.

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