«Доброжелательная Алла»: фотограф Пугачевой опубликовал кадр с певицей во время интервью прессе

Роман Родин заявил, что Примадонна любила раньше откровенно рассказывать о себе.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram опубликовал раритетный архивный кадр, на котором можно увидеть жизнерадостную исполнительницу. В момент, когда ее запечатлел фотограф, Примадонна общалась с прессой и рассказывала о своей насыщенной личной жизни.

«Фотоистории. На одном из многочисленных интервью у жаждущей прессы! Доброжелательная Алла откровенно рассказывает о себе». Роман Родин

«Великолепный кадр, Роман», «Алла Борисовна, как всегда, хороша и прекрасна», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Роман Родин регулярно выкладывает в Сеть фотографии, на которых можно увидеть Примадонну отечественной эстрады. Многие снимки датированы еще прошлым столетием, когда яркая исполнительница жила вместе с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Заметим, что они были в отношениях с 1994 по 2005 год.

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