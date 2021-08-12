Какая конфетка: Ксения Бородина обтянула пышную грудь асимметричным топом фисташкового цвета

Телеведущая Ксения Бородина строго следит за своей фигурой, регулярно посещает спортзал и не позволяет себе переедать. Но иногда нарушает это правило, тем более, когда столько соблазнов. Ксения Бородина поехала наращивать ресницы к своему мастеру, а там ее ждал не только привычный сервис, но и вкусный пирог.

Ксения Бородина ехала в автомобиле, делая сразу несколько дел — управляла машиной, записывала сторис и ела.

«Как же это круто, когда твой мастер по ресницам не только талантлива в своем деле, но еще и хорошо готовит. Дала мне с собой пирог», — говорит Ксения Бородина в кадре.

Она, правда, призналась, что из-за такого баловства поправилась на полтора килограмма. Но они ее совсем не портят. Даже наоборот, кажется, прибавка в весе благотворно сказалась на формах Ксении Бородиной. По крайней мере, грудь точно стала более притягательной.

К тому же Ксения Бородина обтянула ее прелестным асимметричным топом с одним рукавом и обнаженным плечом. Фисташковый цвет идет телеведущей, выгодно оттеняя красивую загорелую кожу и подчеркивая соблазнительные прелести.

Напомним, всего неделю назад Ксения Бородина официально развелась с отцом младшей дочери, Курбаном Омаровым. Событие она отпраздновала с подругами в шикарном рыбном ресторане.

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