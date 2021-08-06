Комната шопоголика: Ксения Бородина похвасталась просторной гардеробной с брендовой одеждой

Телеведущая Ксения Бородина неравнодушна к красивой брендовой одежде и точно знает толк в том, как выглядеть роскошно и эффектно. В особняке Ксении Бородиной просторная гардеробная, где на полочках и вешалках разместилось несметное количество ее модных нарядов.

В сторис микроблога Ксения Бородина показала небольшой фрагмент своей любимой комнаты с одеждой, рассказав, что буквально ночью заказала себе несколько новых брюк.

«Когда тебе показалось, что у тебя очень мало джинсов, — поделилась Ксения Бородина. — У меня вчера просто паника была какая-то. Ночью еще заказала джинсы».

С этими словами ведущая «Дома-2» показывала полки и вешалки с джинсами, кардиганами, жакетами, футболками и рубашками. У посторонних запросто может создаться впечатление, что Ксения Бородина страдает шопоголизмом.

Напомним, в эту пятницу, 6 августа, Ксения Бородина официально развелась с мужем Курбаном Омаровым. Их брак продлился шесть лет. Развод с отцом своей дочери Теоны Бородина расценивает как свободу.

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