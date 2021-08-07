«Во мне нет скрытой наглости»: Курбан Омаров высказался после развода с Ксенией Бородиной

Как отметил бизнесмен, он не злой человек.

Бизнесмен Курбан Омаров в Instagram разместил видеозапись, которая была сделана вскоре после его развода с телеведущей Ксенией Бородиной. На кадрах он исполняет хит «Батарейка» музыканта Ляписа Трубецкого.

«Я не злой человек, во мне нет скрытой гнилости. Не гажу людям исподтишка и быстро забываю обиды. Не буду намеками обливать кого-либо грязью или тайно желать зла. У меня нет врагов и конкурентов. Люблю жизнь в любом ее проявлении». Курбан Омаров

Как добавил Курбан Омаров, он прекрасно научился молчать, где того требует ситуация, а также улыбаться, где многим грустно. По его словам, он умеет видеть в плохом хорошее и благодарить людей. В будущее он хочет и будет тсмотреть с оптимизмом.

Напомним, что Курбан Омаров и телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина расстались после шести лет брака. Что стало причиной развода звездной пары — они пока открыто не говорили. При этом телеведущая намекала, что муж ей изменял. Простить такое любимому человеку она просто не смогла. По слухам, у Бородиной уже появился новый бойфренд.

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