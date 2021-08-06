«Лети, птичка!»: поклонники поздравляют Ксению Бородину с официальным разводом

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина с первых дней расставания с мужем Курбаном Омаровым давала понять, что для нее нет в этом никакой трагедии. В микроблоге звезда транслировала, что находится в хорошем настроении, вела привычный образ жизни, много общалась с подругами, ездила отдыхать.

А в день официального развода, шестого августа, Ксения Бородина разместила в Instagram красивое видео со своим участием. В струящемся платье на закате солнца она бродит по пескам и в какой-то момент исчезает за горизонтом.

«Свобода», — таким хештегом сопроводила видео Ксения Бородина.

Именно так она расценивает свой развод с отцом своей дочери Теоны Курбаном Омаровым. Подписчики Ксении Бородиной это поняли и решили, что она явно не нуждается в сочувствиях. Поэтому под постом образовался целый форум из желающих поздравить телеведущую с разводом.

«Лети, птичка!», «Вот после расставания/развода многие говорят про женщин «одинокая». Не одинокая, а свободная», «Не женщина, а мечта! Как же вы меня вдохновляете, Ксения! Феячу над своей жизнью и достигаю свои цели», «Наступает прекрасное время», «Сразу чувствуется, когда женщина свободна. Ощущение полета. Такая будоражащая неизвестность впереди», «Поздравляю, свободная женщина», — высказываются в Сети.

Что касается экс-супруга Ксении Бородиной, то он пока никак не отметил развод с ней. Зато накануне Курбан Омаров провел время с бывшей женой Аллой, публикуя совместные с ней видео в сторис.

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