Миллионы рублей: сколько тратит Климова на обучение детей от Петренко

Актриса воспитывает двух сыновей и двух дочек.

Екатерина Климова – многодетная мама. Она воспитывает двух дочек и двух сыновей. Старшую девочку Елизавету, которая уже является студенткой факультета журналистики МГУ, она родила Илье Хорошилову, а младшую Беллу, осенью ей исполнится шесть лет, – актеру Геле Месхи.

Мальчиков Матвея и Корнея актриса подарила актеру Игорю Петренко. По информации «Комсомольской правды», они учатся в филиале Ломоносовской школы.

Год обучения в данном заведении обходится Климовой в кругленькую сумму. В новом учебном году она составит миллион 422 тысячи рублей на одного ребенка. К слову, там же занимаются и дети других звезд – Михаила Пореченкова, Жасмин, Ирины Дубцовой, Антона Комолова.

Напомним, ранее стало известно, что звездные двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина посещают Первую московскую гимназию. Месяц обучения на одного ребенка там стоит 160 тысяч рублей.

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