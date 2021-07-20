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Маленькая пловчиха: дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи бесстрашно проплыла под водой

Пятилетняя наследница актеров Климовой и Месхи Белла показала класс в бассейне.

Маленькая пловчиха: дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи бесстрашно проплыла под водой
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Актриса Екатерина Климова, несмотря на востребованность в профессии, всегда находит время для своих четверых детей.

Так, звезда приобщает к спорту младшую дочку Беллу, которую родила в браке с актером Гелой Месхи. Екатерина Климова еще некоторое время назад отдала дочку на плавание, и пятилетняя Белла уже показывает неплохие успехи.

Девочка совершенно не боится воды, мастерски прыгает в бассейн и умело проплывает несколько метров под водой, при этом задерживая дыхание.

В этом смогли убедиться поклонники Екатерины Климовой, которые подписаны на ее аккаунт в Instgaram. Актриса поделилась в сторис микроблога видео, на котором запечатлено, как бесстрашная Белла ныряет и плавает под водой.

Наследница Екатерины Климовой облачена в купальник для занятий спортом, на глазах у Беллы очки, а на ножках ласты. Настоящая пловчиха!

Стоит отметить, что маленькая Белла очень похожа на свою звездную маму. У малышки тот же овал лица, носик и разрез глаз.

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