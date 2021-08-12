Ядреная фигура: Ходченкова поманила ягодицами-яблочками, эротично покрутившись в бассейне

Светлана Ходченкова, как и Анастасия Стоцкая, в этом сезоне отправилась отдыхать на Мальдивы. Певица рассекретила своего ухажера, который сопроводил ее в отпуске, запечатлевшись с ним для его Instagram. Новым возлюбленным рыжеволосой знаменитости оказался коллега Стоцкой по мюзиклу «Шахматы» Александр Казьмин.

А вот Светлана Ходченкова предпочитает хранить тайну своей личной жизни. Но то, что она отдыхает не одна – очевидно из ее микроблога. Артистку кто-то много и очень художественно фотографирует, на обычные селфи эти снимки совсем не похожи. Обычно знаменитость не сообщает в Сети места своего пребывания, но Мальдивы впечатлили ее особенно. Она заметила, что здесь почувствовала себя по-настоящему отдохнувшей и умиротворенной.

Впрочем, в такой обстановке трудно не расслабиться, ведь в распоряжении Светланы – шикарная арендованная вилла с большим бассейном и панорамными окнами. Ходченкова частенько публикует своем Instagram весьма эротичные кадры, сделанные поблизости. На сей раз актриса решила продемонстрировать публике свои накаченные ягодицы-яблочки, запечатлевшись на лестнице бассейна. Блондинка покрутилась во все стороны, чтобы ее ядреную фигуру было видно со всех сторон.

Как вам фигура Светланы Ходченковой?

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