Мокрую Ходченкову запечатлели на Мальдивах, вальяжно возлегшей на берегу в экстремальных трусиках

Светлана Ходченкова обычно не делится с поклонниками местом своего отдыха, однако Мальдивы на нее произвели особенное впечатление. В личном блоге она сравнила это место с раем и призналась, что стала здесь по-настоящему умиротворенной.

Не удивительно, ведь актриса выбрала люксовый пятизвездочный отель, уровнем которого сложно не удовлетвориться. Как пишет сайт гостиницы, местный дворецкий практически угадывает мысли гостей заведения и исполняет любые желания.

И без того хрупкая красавица Светлана умудрилась на островах похудеть еще больше, впечатляя публику своей грацией и красотой. А ее снимки в Instagram неизменно сопровождаются шквалом восторженных комментариев от почитателей.

На последнем кадре кинозвезда предстала в особенно сексуальном образе. Мокрая от морской воды, она вальяжно разложилась на песке у самой кромки океана. При этом Светлана Ходченкова примерила сине-голубое бикини с экстремально маленькими трусиками.

«Вы восхитительны», «Какая фигура красивая», «Самая потрясающая», «Шикарные ножки. Богиня», — похвалили Светлану фолловеры.

Смотрите также