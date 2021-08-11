Романтика на Мальдивах: молодой актер показал, как отдохнул с Анастасией Стоцкой

Два года назад Анастасия Стоцкая развелась со своим мужем Сергеем Абгаряном, которому родила двоих детей – сына Александра и дочь Веронику. Этот факт она долгое время скрывала от общественности. Впрочем, как и новый роман. О том, что у артистки наладилась личная жизнь, стало известно благодаря ее новому возлюбленному. Коллега Стоцкой по мюзиклу «Шахматы» Александр Казьмин опубликовал в своем Instagram фото с отдыха на Мальдивах.

«Жизнь напоминает поездку на санках со снежной горки. Почему взрослые люди, в отличие от детей, плохо умеют ездить на санках по горке жизни. Половина тормозит и пытается залезть назад, пугаясь старости и смерти, половина едет по горке кто боком, кто задом, и лишь единицы несутся с удовольствием на санках по жизни вниз, вызывая бурное осуждение окружающих, что так ездить (жить) нельзя», — подписал Казьмин фото, на котором нежно целует Стоцкую.

Добавим, что новый возлюбленный младше Анастасии на шесть лет. Стоцкая в этом году отметит свой 39-й день рождения. Казьмину же – 32 года.

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