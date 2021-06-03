Во Франции в бикини: Тотьмянина скромно прикрыла округлые ягодицы домашним питомцем

Жена 41-летнего Алексея Ягудина 39-летняя Татьяна Тотьмянина показала роскошную фигуру в личном блоге. Олимпийская чемпионка предстала в мини-бикини припыленно-розового оттенка, возлежа на шезлонге. Кадр спортсменка сделала во Франции, где она отдыхает с супругом и дочками Лизой и Мишель.

Фото оказалось с изюминкой, Татьяна не стала выбирать секси-позу для Instagram, как это делают многие звезды и блогеры. А просто улеглась с удобством, прикрыв округлые ягодицы оригинальным способом – при помощи любимой собаки.

«Собачке тепло!», «Какая Вы красивая и стройная, Татьяна!», «Хорошо устроился!», «Какая грациозная! Статуэтка прямо!», «Богиня, красавица, роскошная фея», — прокомментировали фото фолловеры Тотьмяниной.

Смотрите также