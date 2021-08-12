А ведь ей 50: насколько Орбакайте похудела и похорошела, стало понятно только после нового фото в бикини

По просьбе фолловеров артистка выложила снимок в Instagram, запечатлевшись в купальнике в ромашках.

50-летняя Кристина Орбакайте в этом сезоне отдыхает вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым в Греции. Компанию им также составляют друзья, с которыми они то и дело устраивают вечерами веселые посиделки. А вот дочь Клаву пара решила оставить у бабушки Аллы Пугачевой в деревне Грязь.

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Поклонники Кристины Орбакайте с радостью воспринимают каждый ее пост в социальных сетях о времяпровождении в Греции. Не хватало им только одного – снимков в купальниках, которые дочь Примадонны редко публикует в своих аккаунтах.

Однако на этот раз звезда решила пойти навстречу фолловерам и выполнить их просьбу запечатлеться в бикини. В Instagram знаменитая блондинка показала свою хрупкую фигуру в ромашковом пляжном костюме, чем немало удивила и восхитила почитателей и друзей. Артистка заметно похудела и похорошела в последнее время. И стала выглядеть словно юная девушка.

«Кристина, вам тут будто 18!», «Какая же худенькая, словно статуэтка», «Это новое фото? Реально? Вы правда так похудели?», «Какая-то невозможно красивая и стройненькая. Просто совершенство», -восхитились люди в комментариях.

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