Юная модница: Лиза Галкина после советов Эвелины Хромченко поддержала тренд на яркие худи

Эти кофты с капюшоном теперь носят далеко не только в спортивный зал.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказывала о тренде на худи. Эти кофты с капюшоном прочно вошли в гардеробы современных женщин, девушек и девочек. И уже никого не удивляют в комплектах далеких от тех, что предназначены исключительно для тренировок.

Теперь их смело сочетают с классическими и деловыми юбками и брюками, а также обувью. И вряд ли кто-то осудит, если их примерить даже на работу или в кафе, при отсутствии соответствующего дресс-кода.

Хромченко назвала самые модные в этом сезоне, выделив худи необычной утрированной формы и длины, а также оттенков. В настоящий момент в тренде очень яркие, заметные, с привлекающим внимание принтом или элементом.

Лиза Галкина поддержала тренд на худи сочного цвета, выбрав для прогулки вариант с тонами фуксии и неоново-салатового. Кроме того, рисунок кофты имитировал стиль пэчворк, который, по заверениям Эвелины Хромченко, тоже сейчас крайне актуален.

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