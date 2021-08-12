«Своей сдобой прямо к народу»: Ходченкова в трусиках-невидимках взгромоздилась на «плавучие» качели

Муза ныне покойного режиссера Станислава Говорухина в свои 38 лет может дать фору и более юным актрисам. А ее идеальной стройной фигуре позавидуют и модели с мировыми именами.

Если раньше Светлана Ходченкова обладала пышными формами, округлыми бедрами и вся была пухленькой и мягкой, то сейчас актриса заметно похудела. От былого образа не осталось и следа. Поговаривали, что режиссер Станислав Говорухин отговаривал артистку от этого шага, считая, что Светлана потеряет свое очарование и обаяние. Однако звездная блондинка никаких советов на этот счет слушать не стала. Сейчас она обладает стройной и подтянутой фигурой, все благодаря йоге и правильному питанию.

На отдыхе звезда романтических комедий поделилась свежими пляжными снимками в Instagram-карусели. В кадре Светлана позировала в трусиках-невидимках, повернувшись своими «сдобными булочками» к народу. При этом Ходченкова уселась на плавучие качели, блеснув упругими бедрами без растяжек и целлюлита. При всей своей стройности актриса обладает шикарными формами, которым позавидовали бы и модели с мировыми именами.

«Упс! Какие стройные ножки», «Своей сдобой прямо к народу», «Трусики-невидимки?», «Светуля, вы хотя бы что-то едите?», «Как можно было так исхудать?», «А раньше была как сладкий пирожок», «Шикарная, словно русалочка», «Плавучие качели?», «Какая чистая водица, и вы такая романтичная», «Образ как всегда прекрасен», «Залюбовались вашей красотой», «Ноги — топчик!», «Вот это фигурка», «Стройняшка», — пишут фолловеры.

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