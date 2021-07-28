Словно Джульетта: Ходченкова в платье миди с многослойными воланами позировала на балконе

Светлана Ходченкова сыграет главную роль в сериале «Анна К» для американского стримингового сервиса Netflix. Ее партнерами будут Федор Бондарчук, Юра Борисов, Гоша Куценко и другие российские звезды. Светлана уже приступила к съемкам, как раз после того, как вернулась из отпуска с Мальдив. Известно, что сюжет «Анны К» будет развиваться в России в наше время. Дата релиза пока неизвестна.

В своем Instagram Ходченкова поделилась свежим снимком, на котором позировала на балконе. Актриса выбрала белое платье миди с многослойными воланами.

«Сколько нежности и грации! Вы восхитительная! Какая прекрасная! Красота! Нежность невероятная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Светлана отметила свое 38-летие. Ее творческая карьера началась с картины «Благословите женщину» 18 лет назад.

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