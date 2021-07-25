«Ах, зачем красоту заслонила?»: Ходченкова кокетливо прикрыла миниатюрные «персики», снявшись в бикини

Светлана Ходченкова улетела отдыхать на курорт в отпуске, правда места своей дислокации звезда не стала раскрывать широкой публике. Однако разместила несколько фотографий из жарких стран в личный блог.

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Актриса впечатлила своих фолловеров не только роскошной фигурой модельного типа, но и самими снимками. Многие почитатели таланта Светланы заметили, что они практически всегда несут в себе художественный смысл. Даже фотографии в купальниках не похожи на типичные позирования девушек, которые стараются показать себя максимально красиво.

Последний кадр в Instagram тоже нельзя назвать банальным. На черно-белом фото Светлану Ходченкову в бикини запечатлели сзади в тот момент, когда ее волосы разлетаются из-за ветра. При этом артистка прикрывает свои ягодицы руками.

«Ах, зачем красоту заслонила?», «Какое гармоничное фото, можно смотреть бесконечно, очень красиво», «Под звуки ветра раздается симфония женской красоты», «Рождение Евы», «Красиво. Очень. Красота в глазах смотрящего», «Шикарное по ощущениям фото! Супер!» — откликнулись на кадр пользователи Сети.

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