Горячее фото: Ходченкова в бикини блеснула мощными «наливными персиками»

Светлану Ходченкову утвердили на главную роль в сериале «Анна К» для Netflix. Актриса сыграет Анну Каренину, а ее партнерами по съемочной площадке будут Федор Бондарчук, Юра Борисов, Гоша Куценко и другие российские звезды. Перед началом съемок Светлана успела отдохнуть на Мальдивах, откуда делилась с фанатами горячими снимками.

На этот раз Ходченкова позировала в бикини бандо алого цвета, блеснув бедрами. Поверх она накинула яркий палантин, который развевался на ветру. Сочными кадрами блондинка поделилась в своем микроблоге.

Добавим, что к съемкам «Анны К» уже приступили. Известно, что сюжет сериала будет развиваться в России в наше время. Дата релиза пока неизвестна.

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