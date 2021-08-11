«Все соскучились»: Пугачева в белых брюках скинни и рубашке оверсайз отметилась в гостях у друзей

Композитор Игорь Крутой признался, что они устроили посиделки у Иды Достман. Он показал роскошный стол и гостей.

Алла Пугачева обычно редко появляется на публике. Но после пандемии даже Примадонна не упускает шанса увидеться с друзьями. Обычно во время праздников певица и ее муж Максим Галкин собирают в замке друзей, чтобы повеселиться. Но этим летом все чаще сами влюбленные выходят в свет. Недавно они побывали на вечеринке, которую устроил брат Галкина в честь дня рождения.

Оказалось, что также Пугачева съездила в гости к Иде Достман, с которой поддерживает теплые отношения много лет. Там она повстречала Игоря Крутого, который был с дочкой Сашей. Певица села на диванчик рядом с наследницей композитора. Она была в белых брюках скинни и рубашке оверсайз. Артистка поправляла прическу, так как была без шиньона, который часто носит для объема.

«Раньше была популярна традиция ходить друг к другу в гости, которая как-то оказалась забытой, и сегодня это не принято, а все встречи происходят в ресторанах», — отметил Крутой. За столом обсуждалась политика, рассказывались анекдоты, а после десерта подвыпившим хором исполнялись песни… Гости приходили нарядно одетые, их встречали не менее нарядные хозяева, во всяком случае, в спортивных костюмах за стол не принято было садиться», — добавил он.

«У меня есть друг, Алик Достман, хлебосольный дом которого всегда открыт для друзей, и при этом хозяева получают истинное удовольствие и наслаждение, наблюдая, с каким аппетитом гости уплетают вкусности, приготовленные женой Алика Идой. Во время пандемии мы периодически собирались в доме Достманов, и для всех нас это был выход в свет, в котором можно было повспоминать „мирную“ жизнь, пошутить и, вообще, вкусно поесть… Нынешняя встреча у Алика и Иды была посвящена выздоровлению Аленки Буйновой, тяжело переболевшей этой популярной „заразой“, да и просто тому, что все соскучились друг по другу и по вкусной домашней еде», — рассказал Игорь Яковлевич.

Во время съемок Ида одарила комплиментом Аллу Борисовну. Она сказала ей приятные слова, хотя певица в это время восхищалась дочкой Крутого.

«Красотка! Аллочка, выглядишь очень хорошо», — заявила хозяйка дома.

Смотрите также: