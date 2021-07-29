«В цветнике»: Игорь Крутой запечатлелся с женой, дочкой и внучкой в свой день рождения

Композитор 29 июля празднует день рождения. Супруга трогательно поздравила его с этим событием.

Игорь Крутой один из самых известных композиторов в стране. Он написал множество хитов и до сих пор радует публику своими выступлениями. Продюсер конкурса «Новая волна» также ведет рубрику «Музыкальный салон Игоря Крутого» на своем YouTube-канале. Несколько лет назад артист с размахом отметил свой юбилей. Тогда он собрала друзей на побережье и устроил вечеринку.

И вот 29 июля Крутому исполнилось 67 лет. С самого утра его стали поздравлять друзья и коллеги. Конечно, теплые слова адресовала композитору его жена Ольга Крутая. Она поделилась семейным фото, на котором все женщины были в белых нарядах. Сама супруга артиста отметилась в вязаном платье макси, а дочка Александра мини-платье в цветочек. В кадре отметилась его падчерица Виктория и внучка Деми-Роуз.

«Дорогой муж, папа и дедушка! С днем рождения! От души желаем тебе крепкого здоровья и удачи, счастья и улыбок, успеха и вдохновения! Много красивых мелодий и открытий. Радуй нас и еще долгие годы цвети в этом цветнике», — написала Ольга.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие присоединились к поздравлениям. «С праздником всю замечательную семью!», «Какие классные. С днем рождения Игоря Яковлевича! Радуйте и нас еще долгие годы», «Девчули в белом, праздник начался», — прокомментировали пост подписчики.

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