Кабачки и пушистый укроп: Джанабаева вслед за Галкиным похвасталась богатым урожаем

Многие звезды имеют хобби, которое не связано с их профессией. Как ни странно, но среди артистов есть те, кто выращивает овощи и фрукты. Жена Валентина Юдашкина Марина не только ходит на светские рауты. У нее есть свой сад и огород. Посоревноваться с ней в урожае может и Максим Галкин, который в этом году еще весной позаботился о грядках, так как вместе с детьми удобрял землю.

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Теперь похвасталась своим огородом Альбина Джанабаева. Ее муж Валерий Меладзе лишь недавно похвастался тем, что они живут в новом доме. Так как у него подрастают сыновья, а также дочка Агата, которая родилась в этом году, он позаботился, чтобы прилегающая территория была большая. Там его наследники могут играть и кататься на велосипедах. Во время очередной прогулки певица показала пышные кусты зелени, среди которых был укроп, а также большие кабачки, размером с руку до локтя.

«Расти, малыш», — написала артистка, заметив еще один плод.

Поклонники были впечатлены увиденным. К слову, она засадила не весь огород. По всей видимости, пока основательно Альбина займется им, когда ее младшая дочка подрастет. А пока она попала под ливень, не успев добраться до дома. Вместе с сыном лукой артистка пережидала дождь под деревом. При этом она пожаловалась, что намокла вся техника и ее велосипед.Поклонники были впечатлены тем, что увидели. Многие сравнили территорию с плантациями.

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