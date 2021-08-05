Роскошные виды: Джанабаева показала младшего сына от Меладзе, играющего на зеленой лужайке их особняка

Звездная пара, экс-солистка группы «ВИАГра» Альбина Джанабаева и музыкант Валерий Меладзе воспитывают троих детей.

У супругов два сына, старший из которых, Костя, появился на свет, когда Меладзе еще жил в браке с первой женой Ириной. Ему уже семнадцать лет. Младшему сыну Джанабаевой и Меладзе Луке не так давно исполнилось семь лет, а дочери Агате пока только несколько месяцев.

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Сейчас Альбина Джанабаева сделала паузу в карьере и почти не выходит в свет. Так что, в ее Instagram стало появляться больше домашних видео с участием детей и мужа.

На этот раз она показала сына Луку, играющего на участке их подмосковного особняка. Он утопает в зелени, очень ухожен.

Наследник Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе носится по лужайке с игрушечным самолетиком в руках и отпускает его полетать. Очевидно, что мальчик наслаждается последним, беззаботным летним месяцем.

Несмотря на юный возраст, Лука уже два года ходит в школу, куда родители отдали его в пять лет. Альбина Джанабаева рассказывала, что сын умен не по годам.

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